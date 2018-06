Los jugadores que colgarán los guayos con sus selecciones tras el Mundial

Por: Santiago Serna Duque

Los jugadores -por lo menos los colombianos- evitan describir con una palabra exacta el tramite de un partido de fútbol. Refritan el verbo, lo edulcoran con adjetivos y, tras minutos de declaraciones, quedan en el aire de la rueda de prensa expresiones como: “a pesar de que el cotejo fue cerrado, el remate del diez nos entregó una victoria que parecía esquiva”, “el equipo se complicó en la zona defensiva, pero bueno, gloria a Dios y a la virgen, conseguimos los tres puntos”, “fue un partido ordenado”. Un buen resultado, un mal planteamiento, un gol, son, para el jugador, el hincha y el comentarista deportivo también, una suma de eufemismos que ‘estilizan’ el lenguaje futbolero.

Entre aquellas máximas hay una en particular que el futbolista no quiere decir: “colgar los guayos”, el retiro definitivo.

Rusia 2018, como todos los mundiales pasados, jubilará a insignias de diferentes selecciones como Javier Mascherano, Rafael Márquez, Andrés Iniesta y Gerard Piqué, tipos que con sus marcajes, pases, patadas y planchazos, quedarán en la retina del hincha.

Iniesta, el cerebro

Tiene 1,71 metros, 68 kilos, dorsal número 6, 133 partidos con la Selección española, fue bicampeón de la Eurocopa en 2008 y 2012 y, como si fuera poco, es el anotador del gol en el minuto 116’ con el que la Selección de España se coronó campeona del mundo en Sudáfrica 2010. Su nombre es Andrés Iniesta, el mejor mediocampista centro en la historia del país ibérico.

Iniesta, nacido en Albacete, España, el 11 de mayo de 1984, fichó a los 12 años con el Fútbol Club Barcelona. Tras una destacada actuación en sus primeros partidos de inferiores fue trasladado a La Masía, escuela y caldo de cultivo donde se forjó la columna vertebral del recordado Barcelona del 2009 con Víctor Valdez, Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Xavi Hernández y Lionel Messi. En 16 temporadas con los 'blaugranas', Iniesta obtuvo 31 títulos.

A partir del 1 de julio del año que corre el 'Cerebro' comenzará una nueva etapa en el ocaso de su carrera con el Vissel Kobe de la Liga J1 de Japón.

Iniesta anunció que después de Rusia 2018 abandonará la selección española; así lo dejó registrado en un mensaje previo al torneo mundialista: "por el momento y por naturaleza, posiblemente sea mi última aparición con España, si Dios quiere".

Rafa Márquez, el káiser mexicano

Rafa Márquez es un jugador record. Ha disputado cinco Mundiales con la Selección de México. Con su ingreso frente a Corea del Sur en Rusia 2018, el 'Káiser' llegó a 16 capitanías en Copas del Mundo igualando a Diego Maradona. Además, Márquez podría alcanzar a Zinedine Zidane como los dos futbolistas con mayor cantidad de amonestaciones en la historia de las copas mundiales. Está a una amarilla.

Márquez nació en Zamora de Hidalgo en 1979 e inició su carrera como profesional en el Atlas de México en 1996, posteriormente jugó con el Mónaco de Francia y el Barcelona de España. El 'Káiser' se alejará del fútbol después del Mundial para dedicar su tiempo a desmarcarse de las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El eterno capitán de la llamada ‘Tri’ fue incluido en una lista de 22 mexicanos que figuran como testaferros y beneficiarios de activos generados por el narcotráfico mexicano. El Departamento del Tesoro de EEUU y la DEA realizaron una investigación durante varios años sobre dichas actividades que vinculan al jugador.

En su momento, Márquez declaró que nunca actuó como testaferro de la organización criminal que lidera el narcotraficante Raúl Flores Hernández, quien Washington considera como una de las cabezas del Cartel de Sinaloa, antes comandado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Javier Mascherano, el jefecito

Días después de terminado el Mundial de Brasil 2014 se corrió en Buenos Aires la Mascherun, una carrera de 14 kilómetros entre el estadio Monumental y el Obelisco en homenaje a Javier Mascherano, quien recorrió la misma distancia en la final entre Argentina y Alemania.

El llamado ‘Jefecito’, nacido en San Lorenzo hace 34 años, se transformó en un icono de la Selección Argentina por su garra y temperamento. Después de 15 años con la ‘Albiceleste’, cuatro Mundiales y tras haber superado a su tocayo, Javier Zanetti, como el jugador con mayor presencia en el seleccionado (unos 140 encuentros), Mascherano colgará los guayos y le pasará la cinta de capitán de la Argentina a Messi.

El futbolista venido a más en las categorías juveniles del River disputó los Mundiales de Alemania 2006 (cuartos de final), Sudáfrica 2010 (cuartos de final), Brasil 2014 (subcampeón) y Rusia 2018 (en disputa) sueña con "volver a estar en una final mundialista” y aseguró que en caso de lograrlo “no hay más allá, mi ciclo en la Selección termina en Rusia 2018”.

Gerard Piqué, el más catalán de los catalanes

"Después del Mundial 2018 dejaré la selección española. Lo tengo muy meditado. Siempre lo he dado todo en el campo y aunque algunos me lo han agradecido, otros no quieren que esté", sentenció el denominado "más catalán de los catalanes" y quien lleva un segundo apellido ineludible: Bernabéu. Hablamos de Gerard Piqué (Barcelona, 1987).

Piqué hizo su debut en el seleccionado mayor de España en abril del 2009, en un partido amistoso contra Inglaterra.

Con el pasar de los partidos el defensor del Barcelona se transformó en una figura clave para España y en el 2010 se proclamó campeón del Mundial de Suráfrica. El espigado central disputó todos los partidos de ese torneo y contribuyó a que el equipo recibiera solo dos goles en todo el campeonato, convirtiéndose en la selección campeona, junto con la Francia del 98, menos goleada en la historia de los Mundiales.

Otros jugadores que dejarán de participar con sus seleccionados nacionales son los panameños Blas Pérez y Luis Tejada, quienes colgarán los guayos con 43 goles cada uno en la Selección.