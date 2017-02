Luis Enrique: "Quien pretenda ir al Calderón y no sufrir se equivoca"

Madrid, 1 feb (EFE).- Luis Enrique Martínez, entrenador del Barcelona, declaró este miércoles, tras ganar 1-2 al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, que "quien pretenda ir al (estadio Vicente) Calderón y no sufrir, se equivoca", en relación al bajón de juego de su equipo en la segunda mitad.

El técnico analizó el rendimiento de su equipo. "Hemos entrado bien en la eliminatoria. Hemos interpretado bien al Atlético y le hemos cerrado cualquier posibilidad. Hemos estado muy bien en la primera parte", disertó el técnico.

"En la segunda, el Atlético ha salido como tenía que salir y ha logrado un tanto que les mete en la eliminatoria. De todas formas, nosotros estamos satisfechos con el resultado. Sabemos que podía haber sido mejor, pero también que podía haber sido peor. Quien pretenda venir al Calderón y no sufrir es ingenuo y se equivoca. En este estadio y ante un equipo de esta magnitud se sabe que vas a sufrir, igual que los equipos que van al Camp Nou saben que van a sufrir también", añadió el entrenador azulgrana.

El entrenador reconoció el bajón de juego de su equipo en la segunda mitad. "Lo mejor para no sufrir es tener el balón en nuestro poder. Sabemos que es así. La teoría la conocemos pero no siempre se puede lleva a la práctica. Ha habido cosas malas, pero no es el momento de hacer público ninguna cosa negativa. Está claro que podíamos haber sido más efectivos en la segunda parte y haber vivido otro partido para tener una vuelta diferente, pero eso no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que ellos han corregido errores y no hemos estado acertados como en la primera mitad".

Sobre el parido de Leo Messi, Luis Enrique señaló "en los partidos grandes o especiales es donde se encuentra al mejor Leo Messi y es donde da su repertorio". "Hay pocos calificativos nuevos para elogiar a Leo Messi", sentenció.

Sobre el futuro de la eliminatoria y a la pregunta de si el Barcelona es favorito, dijo: "La grandeza que tienen las eliminatorias de Copa es que cuando se juega la vuelta ya se sabe quién de los dos equipos tiene el pase más cerca. Para nosotros no cambiará el planteamiento. Saldremos a intentar ganar el partido, a intentar tener el balón, y sabemos que el Atlético de Madrid va a salir como en la segunda parte de hoy".

Luis Enrique declaró, por último, ante la ausencia de Neymar en el partido de vuelta por la tarjeta que vio en el Vicente Calderón, que "si hay un equipo que no se debe de lamentar por las bajas ese es el Barcelona", aunque reconoció que es una baja "importante".

"Espero un Camp Nou a reventar en el partido de vuelta y que superemos la eliminatoria", concluyó. EFE.