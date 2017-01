Luis Enrique: "Superar la eliminatoria ha sido un justo premio"

Barcelona, 11 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha señalado que superar los octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club (3-1) ha sido un "justo premio" a tenor de lo que se ha visto en los dos partidos de la eliminatoria.

El equipo azulgrana ha remontado en el Camp Nou el 2-1 en contra cosechado en San Mamés, en un encuentro que el preparador azulgrana ha valorado positivamente, a pesar de la imprecisión en los últimos metros y la fragilidad defensiva.

"Estamos en una dinámica que, con muy poco, nos marcan gol y nos cuesta ser precisos en los últimos metros. Espero que sea pasajero, porque la actitud de los jugadores es la mejor garantía para seguir creciendo", ha señalado en la rueda de prensa posterior al partido.

En cualquier caso, Luis Enrique cree que su equipo ha merecido el pase a la siguiente ronda: "La interpretación del partido ha sido muy buena por parte de los jugadores, siguiendo la misma línea que este inicio de 2017, generando más ocasiones que ellos y mereciendo cerrar la eliminatoria".

Uno de los nombres propios de la vuelta de los octavos de final ha sido el de Lionel Messi, quien ha anotado de falta el tercer tanto con el que el Barcelona ha cerrado la eliminatoria.

En este sentido, preguntado por las declaraciones que el director ejecutivo del FC Barcelona, Óscar Grau, que hoy se ha mostrado cauto sobre la renovación del argentino asegurando que se tenía que buscar una fórmula que respetara el equilibrio salarial del club, Luis Enrique ha preferido hablar de fútbol.

"No sé lo que ha dicho el director general, pero dime un partido en el que Leo Messi no haya sido decisivo. Todos queremos que siga Messi muchos años aquí y que nos haga disfrutar", ha precisado.

Y ha añadido sobre el argentino: "Messi no me recuerda a nadie porque no hay nadie mejor que él. Da igual si es en una falta o en una jugada. Lo que yo creo es que, a lo largo de estos años, ha sido el mejor, no solo por la capacidad de marcar goles, sino también de interpretar el juego en su posición".

Por último, Luis Enrique se ha referido a los posibles rivales con vistas al sorteo de los cuartos de final y ha ironizado sobre los emparejamientos difíciles que el Barcelona ha tenido en los últimos años en la Liga de Campeones.

"En los sorteos de Copa no suele pasar lo que pasa en otros sorteos, por lo que espero que el próximo sorteo sea igual que los últimos sorteos de Copa", ha señalado el técnico asturiano, a quien le gustaría que las eliminatorias fueran "a partido único" para aumentar la "espectacularidad". EFE

