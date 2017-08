Luiz Gustavo: Neymar tiene mucha humildad

París, 27 ago (EFE).- El brasileño Luiz Gustavo, refuerzo del Olympique de Marsella, destacó la humildad de Neymar, su antiguo colega de selección que representa al rival París Saint-Germain (PSG), y se mostró escéptico sobre su regreso al combinado nacional.

"Lo que hace dentro de un terreno de juego es extraordinario, pero admiro igualmente su calidad humana. Neymar es muy humilde. La imagen que refleja la televisión y las revistas de cotilleos no es cierta (...) Él sabe de dónde viene y hacia dónde se dirige", comentó en una entrevista al Jornal de Dimanche (JDD) Luiz Gustavo.

El antiguo jugador del Wolfsburgo y Bayern de Múnich recordó que ha tenido el privilegio de crecer con Neymar en la pentacampeona del mundo, con la que ganó la Copa de Confederaciones 2013 y jugó el Mundial de Brasil de 2014.

Sobre su ausencia de un año en el combinado "Canarinho" -el seleccionador Adenor Bacchi 'Tite' le ha descartado-, Luiz Gustavo, de 30 años, aseguró que no ha renunciado a regresar a ella, aunque aclaró que no vive para volver a ella.

"Si le gusta mi perfil y me convoca, mejor, pero yo no espero nada", dijo.

El centrocampista también se pronunció sobre su estilo de juego, para muchas a contracorriente de la cultura brasileña.

"He escuchado muchas veces durante mi carrera que era el menos brasileño de los brasileños y yo no voy a decir lo contrario. No tiene secretos mi juego: simple y eficaz, aunque haya comenzado mi carrera como delantero y haya admirado a Romário y Ronaldo (Fenómeno) la magia no me interesa", sostuvo.

Luiz Gustavo (1,87 metros de altura, 78 kilos de peso) dijo que tampoco encaja en el estereotipo que se tiene del brasileño de playas, samba y capoeira.

""Nunca tuve eso en mi día a día. Vengo de una familia de clase media del estado de Sao Paulo. En cualquier caso y para tranquilizar a mis dirigentes: no soy el tipo de brasileño que se dará a la fuga en la mitad de la temporada para irme al carnaval de Rio", concluyó. EFE