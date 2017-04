Marc Coma: "Cada año que pasa estoy más lejos de volver a competir"

Barcelona, 6 abr (EFE).- El español Marc Coma, director deportivo del Rally Dakar, ha asegurado que cada año que pasa ve más lejos su regreso a la competición y, aunque no cierra la puerta a volver a correr en la categoría de coches, cada vez está "más asentado" en su "función organizativa" de la carrera más dura del mundo.

"Estoy en otra órbita. No volveré a competir en motos. Cuando lo dejé no me imaginaba que estuviera tan cansado. La presión de ganar, la nueva generación que llegaba, era una lucha muy grande", ha afirmado en una entrevista con EFE Marc Coma, cinco veces ganador del Dakar.

Coma se quedó a una victoria de igualar en motos al piloto francés Stéphane Peterhansel, pero cuando se bajó de la moto sabía que ese era el momento: "Era muy fácil caer en la trampa de querer conseguir la victoria que me faltaba para alcanzarlo. Pero por las sensaciones que tenía, para mí era más una trampa que un premio".

Para el piloto catalán, el Dakar "es más que una carrera, tiene superación y aventura", un reto personal que no descarta correr algún día en coches: "Cada vez estás más lejos de volver. Pero no quiero cerrar ninguna puerta, no podría decir sí o no".

En su tercer año como director deportivo del Dakar, competición que cumplirá 40 años la próxima edición, Coma tiene el reto de seguir transmitiendo la pasión que vivió como piloto al diseño del recorrido, que este año tiene como novedad la vuelta de Perú a la carrera.

"Vengo de Perú, de reconocer parte de los sitios donde pasaremos. Todavía no tengo los detalles de las etapas por las que pasaremos, pero tengo una visión general del país. Es una muy buena noticia que Perú haya vuelto", ha señalado.

Los pilotos reclamaban más arena en el diseño del Dakar, una petición que Coma podrá satisfacer, puesto que el 90 por ciento del recorrido de los primeros cinco días serán dunas. "Ahora les sobrará arena", ha bromeado.

En la pasada edición del Dakar se pudo ver el sello de Marc Coma, con modificaciones en el reglamento que favorecían la navegación y reforzaban la necesidad de orientarse.

"El año pasado hicimos una pequeña revolución en los instrumentos de navegación para que la carrera recuperara los ingredientes que tiene que tener. La idea es seguir en esta dirección", ha explicado el piloto catalán.

Coma ha remarcado que el Dakar 2018 "será una edición especial", ya que se cumplen 40 años de la mítica carrera y se celebra, asimismo, una década corriendo en Suramérica.

Respecto a que África vuelva a acoger un Dakar, Coma ha sido tajante: "Yo he acabado en el Lago Rosa. Pero esto está lejos de que vuelva a ocurrir. Por desgracia, la situación geopolítica que hay en el norte de África se está complicando y pensar en esto ahora no es factible".

Viviendo el Dakar desde el otro lado, Coma ha descubierto la verdadera dimensión de esta carrera: "Cualquier pequeña modificación que se haga es muy complicada. Es una suerte que como director deportivo me dejen construir la carrera que a mí me gusta y que entiendo que es la mejor, siempre pensando en el piloto aficionado, que es donde está el espíritu de la carrera". EFE