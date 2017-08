Marczynski: "Esta victoria es más bonita que la primera"

Antequera (Málaga), 31 ago (EFE).- El polaco Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal), ha calificado su segunda victoria de etapa en la Vuelta a España como "más bonita que la primera" porque ha sido cerca de donde reside habitualmente e incluso se ha emocionado "un poco" cuando he cruzado la línea de meta.

"Me he sentido todavía mejor que en mi victoria en Sagunto. He podido disfrutar más el final, al llegar solo. Ganar una etapa en una grande en solitario era un sueño desde que era pequeño", ha afirmado.

Marczynski ha asegurado que para él ha sido "una etapa increíble en la que seguía teniendo buenas piernas y por eso lo que quería volver a intentar".

No obstante ha reconocido que tenía "un poco de miedo, porque en el comienzo de la etapa he gastado mucha energía para poder entrar en la escapada y una vez que lo he conseguido he pensado que podía ser de nuevo mi día".

Al respecto del ataque que ha lanzado para hacerse con su segunda victoria de etapa ha explicado que "he mantenido la calma hasta la subida final y luego, he querido ver cómo respondían el resto hasta que me he ido solo". EFE