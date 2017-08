Marczynski: "Ganar en Andalucía y en solitario es un sueño"

Antequera (Málaga, España), 31 ago (EFE).- El polaco Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal), ganador de la duodécima jornada de la Vuelta en Antequera, dijo tras firmar su doblete que consideraba "un sueño ganar en solitario y además en casa una etapa de una prueba grande".

"Me he sentido todavía mejor que en mi primera victoria. He podido disfrutar más el final, al llegar solo. Ha sido una etapa increíble. Después de mi primera victoria, seguía teniendo buenas piernas y hoy lo quería volver a intentar. Para mí es un sueño cumplido", dijo.

Marczynski reconoció haber pasado "un poco de miedo", porque al principio gastó mucha energía para formar la escapada.

"He intentado como 100 veces entrar en la escapada. Ha sido una gran batalla. Pero, una vez he estado dentro del movimiento bueno, he pensado que hoy podría ser de nuevo mi día. Me he sentido bien", explicó.

El ciclista polaco afincado en Granada se refirió al momento clave de la jornada con su ataque en el ascenso al Torcal.

"He mantenido la calma hasta la subida final. Luego, he querido ver cómo respondían el resto hasta que me he ido solo. Ganar una etapa en una grande en solitario era un sueño desde que era pequeño. Y hoy este sueño se ha cumplido", concluyó. EFE