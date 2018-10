Mariana Pajón será la representante de los atletas en Consejo Nacional del Deporte

La bicicrosista Mariana Pajón será la nueva representante de los atletas ante el Consejo Nacional del Deporte, según anunció este jueves el director de Coldeportes, Ernesto Lucena.

"Me siento muy orgullosa de poder aportarle a mi país más allá de las medallas, sino que puedo ser esa voz neutra de los deportistas y de lo que realmente necesitamos, no solamente de los deportistas de altos rendimiento sino de esos procesos a los que en estos momentos no les llega el apoyo", dijo Pajón en la Casa de Nariño.

Pajón reemplazará a la Chechi Baena en esta representación, pues la patinadora ahora será la directora de los Juegos Nacionales 2019. Por su parte, Lucena también anunció que con apoyo del Gobierno Nacional y la empresa privada se espera sacar adelante la competencia ciclística Vuelta 2.1, que se llevará a cabo en febrero.

Además, dijo que la camiseta del líder de esta vuelta será color naranja y su diseño será hecho entre los jóvenes a través de redes sociales.