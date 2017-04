Mario Mola repite triunfo en Gold Coast

Redacción deportes, 8 abr (EFE).- El español Mario Mola ganó este sábado la segunda prueba de las Series Mundiales de triatlón, disputada en Gold Coast (Australia), con el sudafricano Richard Murray y el también español Fernando Alarza en el podio.

España, con tres deportistas en los cuatro primeros puestos, volvió a mostrarse como una superpotencia en la disciplina que obliga a los participantes a completar un tramo inicial a nado, un segundo en bicicleta y un tercero de carrera a pie.

Con un crono total de 52:35, Mario Mola, de 27 años y último campeón mundial, repitió victoria en Gold Coast, donde el pasado curso dejó constancia de su deseo de conquistar su primer título.

Esta vez, el balear batió a su compañero de entrenamiento, Richard Murray, por un ajustado margen de cuatro segundos.

Diez segundos más lento que el líder fue el talaverano Fernando Alarza, mientras que el gallego Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo de triatlón y vencedor de la prueba inaugural en Abu Dabi, se vio relegado en esta ocasión a la cuarta plaza.

El ferrolano, en cualquier caso, llegará como dominador de las Series Mundiales a la próxima cita, en Yokohama (Japón).

Pese a no haber podido asaltar el liderato del circuito mundial, Mola sí se mostró satisfecho con su rendimiento en Gold Coast. "Ha sido una carrera muy dura. Tuve que dar el cien por cien", confesó.

El mallorquín se desquitó, así, de su discreta actuación en Abu Dabi. "Ahí no estuve tan bien y ante estos rivales, si no tienes tu día, no puedes ganar", recalcó.

Tanto Richard Murray como Fernando Alarza asumieron la superioridad de Mario Mola, quien reventó a sus oponentes en los últimos metros a pie. "Yo en el último kilómetro estaba muerto, así que estoy contento con la medalla", aseguró el talaverano.

En la prueba de Gold Coast debieron cubrir la mitad de la distancia olímpica, es decir, 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros a pie.

- Clasificación final de las Series Mundiales de Gold Coast:

.1. Mario Mola (ESP) 52:35

.2. Richard Murray (RSA) a 4

.3. Fernando Alarza (ESP) a 10

.4. Javier Gómez Noya (ESP) a 16

.5. Jacob Birthwhistle (AUS) a 28

EFE

lsl/jag