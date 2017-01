Mark González quiere retomar su nivel en el Colo Colo para volver a la Roja

Santiago de Chile, 4 ene (EFE).- Mark González, exjugador de Liverpool, Betis y CSKA de Moscú, afirmó hoy, al ser presentado como nuevo fichaje por el Colo Colo chileno, que su objetivo en el club albo es retomar "su mejor nivel" y que esto le permita volver a la selección chilena.

"Es el mejor equipo para retomar mi nivel y volver a la selección, que es lo que quiero. Pretendo mostrar el nivel que todos me conocen", aseguró González, que llega al Colo Colo después de un paso por el Sport Recife brasileño marcado por las lesiones.

El extremo de 32 años aseguró que el Colo Colo es "el equipo ideal" e indicó que el cuerpo técnico que encabeza el argentino Pablo Guede está "tomando precauciones" con su forma física y la de otros veteranos como Esteban Paredes.

"Siempre me he sentido bien donde he estado. Lógicamente al igual que Esteban Paredes (36 años), requerimos quizás de una carga especial, un tratamiento especial. Pero eso no quiere decir que uno sea un jugador que no pueda rendir. El equipo está tomando precauciones con nosotros y habla bien de ellos al querer tenernos al cien por cien", explicó.

González señaló que aún no ha hablado con Guede para saber qué le pide el técnico, pero afirmó que trabajará "duro para dar el máximo a Colo Colo" pese a la competencia que existe en la plantilla.

El contrato del volante izquierdo tiene una duración un año, pero contiene una cláusula de renovación automática si disputa más de un 70 % de los partidos.

En este sentido, González manifestó: "No estoy pensando ahora mismo en eso. Quiero instalarme, jugar bien y después se verá".

González desveló que el presidente de Universidad de Chile, Carlos Heller, se le acercó para mostrarle su interés por ficharle, aunque finalmente no se concretó nada.

Preguntado por la Universidad Católica, el club en que se formó, manifestó: "Esto es un trabajo. Si Católica no me quiere, no me voy a quedar sin trabajar. Hoy estoy en Colo Colo y voy a dar lo mejor. La mejor forma de ganarme a la gente es jugando". EFE