Márquez: "Estamos delante pero en aceleración pierdo un mundo"

Termas de Río Hondo (Argentina), 7 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo el primer día de entrenamientos en Termas de Río Hondo aseguró que "nos hemos puesto delante para clasificarnos para la Q2, pero sí que es cierto que perdemos muchísimo en el segundo parcial, en la aceleración de la recta de atrás pierdo un mundo".

"Intentaremos trabajar bien y ver si mañana es en seco pero también hemos probado muchos neumáticos si bien de delante era más fácil, entre comillas, porque tenemos lo de siempre, pero sí que detrás, al haber más variedad, cuesta mucho y nos falta tiempo para ver la duración, el potencial de cada uno, así que veremos mañana si podemos acabar de estar bien", explicó Márquez.

"El ritmo no está mal pero hay que entender qué neumático deberíamos usar en carrera y si mañana está seco, no hay problemas, pero si llueve tendremos más problemas y habrá varias elecciones distintas", recalcó.

"No hemos empezado de la mejor manera, aparte de la caída, que ha sido culpa mía al irme por la parte sucia, porque la puesta a punto estaba más lejos de lo que esperábamos, sobre todo de electrónica, aunque el equipo ha sabido reaccionar muy bien y en los segundos libres hemos mejorado bastante con el neumático duro, sobre todo de ritmo", señaló el piloto de Repsol Honda.

"A Valentino le ha costado, está lejos, pero de ritmo no tanto y yo le mantengo ahí, en tanto que Dani ha tenido una caída y le ha costado, y de Jorge creo que es el que está un poquito más lejos, pero yo también tengo que seguir mejorando, sobre todo en el segundo parcial para recuperar dos o tres décimas en otra parte", explicó el vigente campeón del mundo de MotoGP.

"En el segundo parcial pierdo dos o tres décimas, las Ducati son un mundo aparte, pero con las Yamaha y saliendo de la curva 3, he ido detrás de Folger y se pierden ahí, no sabemos por qué, pero la moto no acelera y además de no acelerar, se mueve, en esto es en lo que estamos trabajando", comentó Márquez.

"Si conseguimos menos movimiento a lo mejor acelerará un poquito mejor ya que en una recta y una curva estamos perdiendo tres décimas de segundo, que no es normal", recalcó el piloto de Repsol.

"Año tras año se hacen bastantes baches, ahora hay muchos, sobre todo a final de recta y se ve en televisión que las motos se mueven mucho, pero no sé si es porque el agua está muy cerca y eso hace que se mueva la tierra, pero año tras año hay muchos baches y no es normal que pase en un circuito tan nuevo", indicó Marc Márquez. EFE