Márquez: "La caída ha sido realmente extraña, sinceramente no sé por qué" El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que se cayó en la cuarta vuelta del Gran Premio de Argentina de MotoGP, reconoció no saber los motivos de su caída al asegurar que "sinceramente no sé por qué me he caído, la caída ha sido realmente extraña".