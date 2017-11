Márquez: "No va a ser tan fácil como la gente me dice" El piloto español de Honda, Marc Márquez, que lidera la clasificación del mundial de MotoGP a falta de la carrera que se disputa este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, aseguró que no va ser tan fácil ganar el título como la gente le dice.