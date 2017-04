Márquez: "Salgo primero, pero Viñales está sexto y Pedrosa está delante"

Termas de Río Hondo (Argentina), 8 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió el mejor tiempo para el Gran Premio de Argentina de MotoGP pero aún así matizó que "Viñales sale sexto, Pedrosa está también por ahí delante y al final, y aunque haya sido un entrenamiento en agua, todos nos hemos clasificado bastante bien".

"Estoy dando vueltas a esas dos o tres décimas del segundo parcial, que al final es una recta y una curva y en electrónica no estamos en el sitio, a la moto le falta algo, pero yo puedo sacar ahí un poco más", dijo Márquez.

"Tengo que ser exigente conmigo mismo y creo que en esa curva puedo sacar un poco más porque, por ejemplo, Cal la hace bastante bien y yo tengo que probar diferentes líneas, ver si podemos encontrarlo y si no, ya en carrera, cuando pueda seguir a uno será mucho más fácil", afirmó el piloto de Repsol Honda.

"Cuesta entender la situación porque hemos salido todos con neumáticos muy diferentes, esta mañana algunos iban con el nuevo, como Cal y Viñales, otros con usados, como Dani y yo, pero nos falta entender dónde estamos en carrera todos con el neumático nuevo", explicó Márquez.

"A priori, parece que Viñales es una vez más el que tiene más ritmo, aunque para la carrera siempre cambia y después de la lluvia tendremos un domingo también con agarre diferente en el asfalto", aseguró el campeón del mundo de MotoGP.

Marc Márquez protagonizó un buen susto mientras practicaba la salida que explicó diciendo que "he estado muy cerca de caer y si me llego a caer me hubiese hecho daño porque era una caída seca, pero no sé cómo, me he mantenido encima de la moto una vez más".

"Era la primera vez que salía en agua con este motor, con esta electrónica, y he salido igual que siempre, pero tenemos que cambiar algo, quizás había demasiada potencia o he soltado demasiado rápido el embrague, como si fuese en seco", narró Márquez, quien agregó al respecto que "más vale que pase ahora, porque si pasa en una carrera puede ser peligroso".

A pesar del resultado el piloto de Repsol Honda reconoció haber tenido problemas que "son los problemas que tenemos en seco trasladados a agua, lo que pasa es que en agua seguimos teniendo la misma aceleración y las otras marcas menos porque patinan".

El fabricante de neumáticos Michelin trajo ayer unos nuevos neumáticos delanteros que la Comisión de Seguridad decidió no permitir probar en Termas de Río Hondo y, al respecto, Marc Márquez explicó que "este neumático llegó ayer por la noche, lo que ya es raro ya que normalmente, si llega, llega para todo el gran premio y esta en la información de los neumáticos".

"Lo que acordamos eran tres neumáticos delanteros y tres traseros, con lo que esto era ir a cuatro delanteros y no somos pilotos de pruebas de neumáticos, para eso ya están los test", comentó taxativo el líder de Repsol Honda.

"Y digo esto sabiendo que, viendo lo que ha dicho Michelin, puede ser beneficioso para mi estilo de pilotaje, porque es un poco más duro y me puede aguantar mejor la frenada, pero veo lógico que, si se han acordado unas cosas, no se cambien ahora y si llega a Austin, se tendrá que probar y si está para después de Jerez, lo probaremos en el test", señaló Marc Márquez. EFE