Márquez: "Simplemente se ha roto el motor"

Silverstone (Inglaterra), 27 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien se tuvo que retirar por problemas mecánicos del Gran Premio de Inglaterra de MotoGP, explicó que "cuando quedaban seis vueltas simplemente se ha roto el motor" y aseguró que "no había notado nada".

"Ha sido un problema mecánico dentro del motor y no se sabe aún qué es lo que ha pasado, pero en sexta a fondo se ha roto y ahí se ha acabado la carrera", lamentó Márquez.

"Se ha parado de golpe el motor y se ha acabado todo. ¿Qué cómo me he sentido? Pues es como si me hubiese caído, al final es un cero para el campeonato, es un error, pierdes puntos pero si piensas fríamente me estaba sintiendo bien, estaba luchando por la victoria, siguiendo a los primeros bastante bien e incluso estaba planeando un ataque al final", lamentó al respecto el piloto de Repsol Honda.

"Es la primera que tengo en MotoGP una rotura de motor, tanto en carrera como en entrenamientos, Honda siempre ha sido muy fiable, pero al final son máquinas y son cosas que forman parte de las carreras y la mala suerte es que me ha pasado en plena carrera y en un campeonato tan apretado duele más", explicó Márquez.

"Ya podía haber pasado en 2014", exclamó Marc Márquez, "pero ha sido así y estamos aún en plena lucha por el campeonato, quedan seis carreras y, más que un golpe, la situación me motiva para poder sacar un poquito más", aseguró.

"En carrera he visto que Dovizioso era el que tenía un poco más, el que iba un poco más cómodo y estaba intentando controlar para jugarme al final con él la victoria, tampoco tenía más para escaparme pero sí lo suficiente para llegar al final con opciones de luchar por la victoria, pero ha fallado y nos hemos quedado a falta de seis vueltas", comentó el piloto de Repsol.

"Nos queda pensar en positivo, no se acaba el mundo, no estamos a treinta puntos, estamos a nueve, segundos del campeonato, y estamos en plena lucha y desde Holanda me he podido mantener a un buen nivel en todos los entrenamientos y condiciones y no tenemos que cambiar nada, sólo seguir como estamos, con la misma mentalidad e intensidad todos los fines de semana", manifestó convencido Márquez.

"Ayer nadie hablaba de Dovizioso y yo lo dije dos o tres veces, 'ojo con Dovizioso' y mira, está gestionando todo muy bien, yo lo tenía como uno de los principales rivales antes de venir aquí porque vi cómo pilotó en Austria y lo que tenía fuerte y lo que no, y sé que será fuerte y competitivo en todos los circuitos, eso de que la Ducati va en uno y en otro no ya no existe", aseguró. EFE