Marruecos vence a Togo y el grupo C se decidirá en la última jornada Marruecos se jugará el pase a cuartos de final en el último partido del grupo C frente a la vigente campeona, Costa de Marfil, después de derrotar hoy con solvencia a una correosa Togo en el segundo partido del día en el grupo C, en el que todo se decidirá durante la última jornada.