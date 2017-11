Matic: "El Benfica no mereció irse de vacío de Old Trafford" El serbio Nemanja Matic, uno de los protagonistas en el triunfo de este martes del Manchester United sobre el Benfica (2-0) en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, aseguró al término del encuentro que el conjunto lisboeta "no mereció irse de vacío de Old Trafford".