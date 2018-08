Mayweather no va a pasar a ser leyenda: "Manos de piedra” Durán

El boxeador, reconocido como el mejor peso ligero (135 libras) de todos los tiempos, habló en Deportes W sobre la actualidad del Boxeo, su carrera y los nuevos pugiles que practican este deporte.

Inicialmente Durán hizo una comparación entre el fútbol y el boxeo, pues considera que este último ha perdido ventaja frente al balompié. “Se gana más plata hoy en el fútbol que en el boxeo” aseguró.

Respecto a la manera de desarrollar el Boxeo en la actualidad dijo “Si Pambelé hubiera nacido en esta época hubiera triunfado en Europa”.

Sobre su carrera, afirmó que no tiene ningún jugador con el que le gustaría haber peleado y no lo hizo: “Peleé con todos los boxeadores que hay en el mundo para mí no hay uno extra”.

Además el boxeador aseguró que en realidad no cree que el estadounidense Floyd Mayweather vaya a ser una leyenda de este deporte.

Finalmente habló sobre la película que se hizo contando su vida y expresó que aunque tiene partes buenas “no se hizo como era”.