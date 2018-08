Melania Trump apoya a Lebron James tras cuestionamientos de Trump a su inteligencia

Melania Trump defendió las iniciativas sociales de la estrella del baloncesto Lebron James, a quien el presidente norteamericano, Donald Trump, calificó de estúpido.

Y es que el primer mandatario mantiene tensas relaciones con el ahora jugador de Los Ángeles Lakers desde que éste último le llamara "tirado", después de que su equipo los Golden State Warriors se negará a asistir a la Casa Blanca en forma de protesta por las políticas de Trump.

El presidente comenzó una nueva pelea al comentar una entrevista entre James y el periodista de la CNN Don Lemon. "Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Ha conseguido que Lebron parezca inteligente, lo que no es fácil", escribió Trump en un mensaje en el que además elogió a la leyenda del baloncesto, Michael Jordan "¡Me gusta Mike!" puntualizó.

De esta manera, La primera dama, discrepó con su esposo y a través de su portavoz, Stephanie Grisham, expresó la intención de visitar la escuela de James en Akron (Ohio).

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!