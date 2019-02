Mi objetivo para este año es ganar de nuevo el Tour de Francia: Chris Froome

En entrevista con Deportes W, el mejor ciclista del mundo en la actualidad, Chris Froome, dijo que en su primera visita a Colombia (para el Giro de Rigo) se dio cuenta que quería volver al país y participar en el Tour Colombia.

“Vi de inmediato que era un lugar fantástico para entrenar y puedo entender y tener una mayor apreciación del porqué los colombianos se han vuelto tan fuertes en los últimos años. Creo que es un excelente lugar para iniciar mi temporada”, dijo Froome.

Sobre sus expectativas para el Tour Colombia, Froome señaló que “es difícil de decir, ya que estoy corriendo con un gran pelotón de ciclistas colombianos que están en un muy alto nivel, y para ellos está altitud es normal”.

“Yo vengo de Europa, del nivel del mar, entonces honestamente no sé cómo va a ser la semana siguiente, pero tenemos un equipo fantástico y Egan Bernal ganó esta carrera el año pasado y creo que entre Egan, yo y el resto del equipo vamos a hacer todo lo posible para ganar la carrera”, agregó.

Sobre los ciclistas colombianos, Froome dijo resaltó que han madurado mucho en los últimos 5 - 10 años: “Quiero decir que estos chicos los ves siempre en la parte superior de las carreras, peleando la bandera de Colombia, pero creo que detrás de eso hay una gran generación de jóvenes colombianos muy apasionados por el ciclismo y que van llegando al deporte y aprendiendo de ciclistas como Rigo, Nairo, Sergio Henao, y esto es una nueva generación que está llegando”.

Froome agregó Egan Bernal, su compañero en el Team Sky, tiene una gran oportunidad este año de ganar el Giro de Italia: “es muy joven pero yo creo que tiene el potencial de hacerlo y tiene el apoyo de un equipo increíble como es el Team Sky”.

Sobre su calendario, Froome resumió que arrancará con el Tour de Colombia, después irá para el UAE Tour, antes del tour de Yorkshire, El Dauphiné y después el Tour de Francia.

Respecto al fin del patrocinio del Sky, Froome aceptó que fue una gran noticia para ellos: “ha sido un gran patrocinador para nosotros en los últimos 10 años, y es raro encontrar un patrocinador en ciclismo que se quede 10 años, entonces hemos sido muy afortunados en tener ese apoyo”.

Por supuesto, ante la pregunta de quién va a ser el nuevo patrocinador para el próximo año, Froome comentó que este año va a ser importante para ellos hacer lo mejor con el objetivo de encontrar un buen patrocinador.

“Mi objetivo para este año es ganar de nuevo el Tour de Francia”

Froome dijo estar motivado para el Tour de Francia y tratar de ganarlo por una quinta ocasión: “sería un sueño absoluto para mí, ese será mi objetivo para este año”, aseveró.

La carrera más difícil de ganar

Chris Froome señaló que la más difícil de ganar fue el Giro de Italia 2018: “no comenzó como yo esperaba, con una caída al inicio de la carrera, y seguía perdiendo tiempo en la primera parte de la carrera, y sólo hasta el casi el final de carrera puede cambiar las cosas y volver y ganar la carrera”, recordó el ciclista del Sky.

Respecto al rival más fuerte que ha tenido, Froome se refirió a Alberto Contador: “por todas las veces que hemos corrido frente a frente, el uno contra otro, en las grandes carreras como el Tour de Francia o la Vuelta a España”.

Froome dijo que aunque Contador se ha retirado, está seguro de que los colombianos no los puede dejar atrás porque “siempre me han dado grandes peleas en las grandes vueltas”.

Sobre la posibilidad de que Tom Dumoulin sea su sucesor como ganador de grandes títulos, Froome dijo a Deportes W: “él ya ha ganado el Giro de Italia, yo creo que él es un corredor que tiene fuerza, que está muy estimulada por la mente, y es muy fuerte en las contrarreloj y también muy poderoso en las subidas, entonces, definitivamente es uno de mis rivales más difíciles del momento”.

¿Cómo mejorar la seguridad de los ciclistas?

Froome aceptó que el tema de la seguridad es un factor que no ha dejado que el ciclismo se vuelva popular. “Creo que a medida que los ciclistas y gente que anda en vehículos tengan respeto entre ellos mismos y que los ciclistas también obedezcan las normas de tráfico, y usen cualquier cosa que pueda mejorar la visibilidad, por ejemplo montar bicicleta con una luz, andar con ropa blanca, pueden mejorar la seguridad en la carretera”, dijo el ciclista.

Finalmente, Froome se refirió al controvertido caso del supuesto dopaje. Sobre si le molestan las dudas que algunas personas tienen sobre él, esto fue lo que dijo:

¿Si me molesta?, no, a través de los años he aprendido a vivir sin miedo, entonces, esto no es algo nuevo en el ciclismo, estoy 100% confiado de que no hice nada malo en el deporte y entonces en ese aspecto no le hago caso.