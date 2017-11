Michael Emenalo, director deportivo del Chelsea, deja el club tras diez años

Londres, 6 nov (EFE).- El nigeriano Michael Emenalo, director deportivo del Chelsea durante los últimos diez años, ha dejado este lunes el conjunto inglés.

Emenalo, de 52 años, internacional con la selección de Nigeria en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, llegó al Chelsea en 2007 como ojedor de rivales de mano de Avram Grant, y fue ascendido a director deportivo cuatro años más tarde.

"El Chelsea Football Club anuncia hoy que el director técnico Michael Emenalo ha decidido dejar el club. Michael llegó al Chelsea en 2007, y en sus 10 años en Stamford Bridge contribuyó a un periodo de éxito sin precedentes tanto en el primer equipo como en las categorías inferiores", informó la entidad a través de un comunicado.

Durante su década en el suroeste de Londres, el equipo 'Blue' levantó tres títulos de la Premier League, tres Copas de Inglaterra (FA Cup), una Copa de la Liga, una Liga Europa y una Liga de Campeones.

Además, también se conquistaron seis FA Youth Cups -en ocho años- y dos Youth League de la UEFA con los conjuntos inferiores.

"Ha sido una decisión muy difícil, pero creo que es la decisión correcta tanto para mí y mi familia como para el club. He tenido el inmenso privilegio de trabajar durante diez años con algunas de las personas más talentosas que hay en el mundo del deporte y me voy increíblemente orgulloso de los logros conseguidos", declaró Emenalo en la misiva.

Entre algunos de los fichajes con más cartel del nigeriano para el primer equipo destacan Eden Hazard, Thibaut Courtois, César Azpilicueta, Branislav Ivanovic, Kevin De Bruyne -ahora en el Manchester City- o Romelu Lukaku -ahora en el Manchester United-.

"Me da mucha pena ver que Michael va a dejar el Chelsea, y me gustaría darle las gracias por toda su ayuda desde que llegué al club. He disfrutado mucho trabajando con él. Celebramos juntos el título de la Premier League y le deseo la mejor de las suertes para el futuro", aseguró Antonio Conte, entrenador del conjunto londinense. EFE