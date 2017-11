Michel: "El Atlético no te ahoga ahora como antes"

Madrid, 31 oct (EFE).- Miguel Marcos "Michel", autor del gol de Qarabag, señaló, tras empatar (1-1), ante el Atlético de Madrid, que los rojiblancos "no te ahogan ahora como lo hacían antes".

"El Atlético empezó bien, nosotros nos hemos adaptado y hemos tenido algo más de posesión. Creo que hemos sentido menos la presión del Atlético. Antes era un equipo que te ahogaba y no te dejaba y hoy, es verdad, que no he visto eso que había visto antes, pero sabemos de la calidad del equipo de la calidad de sus jugadores. En los últimos años ha llegado a semifinales y a finales", dijo el futbolista español, exjugador del Sporting de Gijón y Getafe.

"Estamos contentos por el equipo, por el empate y también por el gol y el apoyo de mi gente. Ahora, a disfrutarlo y a seguir trabajando", añadió.

Sobre la posibilidad de que el Qarabag luche por el tercer puesto, que les clasifique para la Europa League, comentó que "es muy complicado".

"Ya veremos. Es muy difícil. Los otros equipos son muy buenos. Es verdad que estamos mucho mejor ante nuestra gente y esperamos hacer dos partidos buenos. Sabemos que es muy difícil quedar terceros, vamos a darlo todo. Estamos mejorando día a día y eso es lo importante". EFE.