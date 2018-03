Millonarios 0-0 Corinthians en fase de grupos de Copa Libertadores

Un Corinthians plagado de bajas arañó un punto en su visita a Millonarios en el partido inaugural del Grupo 7 de la Copa Libertadores que se disputó este miércoles en el estadio El Campín de Bogotá.



El equipo brasileño, que viajó a la capital colombiana sin el central Marquinhos Gabriel, el artillero Kazim y el centrocampista Rodriguinho, entre otros, sacó un gran botín ante un rival que dominó buena parte del encuentro, pero no consiguió transformar ese control en peligro de gol.



Millonarios ahogó a Corinthians con su intensa presión en los primeros minutos, en tanto que los brasileños tuvieron muchas dificultades para salir e intentar hacerles daño a los colombianos en el contraataque.



El club embajador, como es conocido el campeón colombiano, explotó las bandas con Elíser Quiñones y Christian Huérfano, que complicaron más de la cuenta a los laterales Maycon y Fagner.



No obstante, Millonarios se encontró con un escollo: los centrales Fabián Balbuena y Henrique, que incomodaron al artillero Ayron del Valle y no dejaron a David Macalister Silva acompañar los ataques con facilidad.



Ante esta situación, los locales intentaron romper la defensa rival con centros al área que fueron repelidos por los contrarios, mientras que Corinthians solo pudo ejecutar un contragolpe que terminó con un flojo remate del paraguayo Ángel Romero, detenido sin problemas por el meta venezolano Wuilker Faríñez.



Los colombianos mantuvieron el dominio sin conseguir claridad en el último cuarto de la cancha, razón por la cual el primer tiempo terminó 0-0.



La intensidad de la presión de Millonarios disminuyó en la segunda mitad y 'el Timão' comenzó aprovechar eso para tratar de herir a su rival con Jadson, Clayson, Mateus Vital y Romero.



Coritnhians dominó el partido en el inicio del segundo tiempo y tuvo la oportunidad más clara de gol con una remate tras un cobro de esquina del central Henrique, quien hizo temblar el horizontal de la portería norte de El Campín.



Pasados los minutos, el conjunto embajador equilibró las acciones y el partido ganó intensidad, se volvió de ida y vuelta. Jadson lideró los ataques visitantes, mientras que el fútbol de Millonarios tuvo como eje a David Silva.



Sin embargo, con el paso de los minutos el desgaste de ambos equipos bajó el ritmo del encuentro y ninguno de los dos consiguió generar peligro en las porterías de Faríñez y Cássio.



Las entradas del veterano Emerson Sheik y Júnior Dutra en Corinthians, así como las del paraguayo Roberto Ovelar y Santiago Montoya en Millonarios no cambiaron el rumbo de un duelo que terminó sin goles y en el que los campeones de Colombia y Brasil se repartieron los primeros puntos del Grupo 7 de la Libertadores.



En la segunda jornada, 'el Timão' recibirá al Deportivo Lara venezolano en el Arena Corinthians de São Paulo el 14 de marzo, mientras que Millonarios visitará un día después al Independiente argentino.







- Ficha técnica:



0. Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Andrés Cadavid, Matías de los Santos, Felipe Banguero; John Duque, Juan Guillermo Domínguez, Elíser Quiñones (m.66, Roberto Ovelar), David Silva (m.84, César Carrillo), Christian Huérfano (m.72, Santiago Montoya) y Ayron del Valle.



Entrenador: Hugo Ernesto Gottardi.



0. Corinthians: Cássio; Fagner, Fabián Balbuena, Henrique, Maycon; Gabriel, Renê Júnior, Jadson, Mateus Vital (m.69, Emerson Sheik); Clayson (m.58, Júnior Dutra) y Ángel Romero (m.86, Lucca).



Entrenador: Fábio Carille.



Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano. Amonestó a Renê Júnior, Juan Guillermo Domínguez, Gabriel, Andrés Cadavid, Cássio y John Duque.



Incidencias: partido de la primera jornada del Grupo 7 de la Copa Libertadores disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá. EFE