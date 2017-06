Mir: "Anunciar con una victoria el fichaje ha sido perfecto"

Montmeló (Barcelona), 11 jun (EFE).- El piloto español Joan Mir (Honda), líder destacado de Moto3, aseguró que "anunciar con una victoria" su fichaje con vistas al próximo curso por el equipo Estrella Galicia 0'0 de Moto2 fue "perfecto".

El piloto catalán sumó su cuarta victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Cataluña de Moto3, que se disputó en el Circuito de Barcelona-Cataluña, por delante del italiano Romano Fenati (Honda) y el español Jorge Martín (Honda).

"Anunciar con una victoria el fichaje ha sido perfecto", señaló Mir, quien, sin embargo, no quiso ahondar sobre los detalles del salto a Moto2 a partir del año 2018.

"Quiero estar centrado en este año porque se están haciendo las cosas muy bien y aquí es muy fácil despistarse. Me gustaría estar concentrado en Moto3", añadió.

Con esta victoria el piloto de Honda aumenta su ventaja al frente de la clasificación provisional del Mundial, en el que ahora tiene 133 puntos, 45 más que el italiano Romano Fenati, que recupera la segunda plaza del campeonato.

"Quedan muchas carreras y tenemos que estar preparados para no cometer fallos innecesarios. No hay que sacar la calculadora, pero no hay que hacer muchas locuras", puntualizó.

Sobre la carrera, no cree Mir que fuera "lenta" y celebró haber adelantado a Mir y Fenati antes de la 'chicane', un punto del trazado que calificó de "muy complicado".

"Contento porque adelantar en ese punto es muy complicado. Recuerdo que el año pasado estuve a punto de caerme por hacer lo mismo", recordó. EFE

