Mir: "Ha sido una victoria más complicada que la de Catar"

Termas de Río Hondo (Argentina), 9 abr (EFE).- El español Joan Mir (Honda), que sumó su segunda victoria consecutiva en el campeonato del mundo de Moto3, señaló que la victoria obtenida había sido "un poco más complicada que la de Catar en donde la última curva no fue tan peligrosa como la de Argentina".

"Nunca hay nada fácil, había muchas opciones de adelantamiento en la penúltima curva y ha sido más difícil mantener la calma y conseguir que no me adelantaran y encima me he colado, porque he frenado tarde, pero gracias a Dios ellos también se han colado", dijo contento Joan Mir.

Reconoció el piloto de Palma de Mallorca que no imaginaba un principio de campeonato así, con dos victorias y por ello dijo estar "contento porque todo el conjunto está funcionando muy bien, me siento muy cómodo con la moto y espero continuar así".

Como Mir, también repitieron clasificación tanto el británico John McPhee como el español Jorge Martín y explicó que "en los test se ve quiénes son los pilotos rápidos, pero no se ve todo, y a McPhee le costó un poquito más en la pretemporada, pero ha sido rápido en Catar y aquí y lo mismo pasa con Jorge".

"Tengo claro que es sólo la segunda carrera y aquí puede cambiar todo en una carrera por lo que hay que tener los pies en el suelo, pero que duda cabe que hemos empezado súper bien y lo difícil será mantenerse", aseguró Mir. EFE