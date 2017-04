Mir: "Me siento muy a gusto con la moto, aunque hemos podido probar poco"

Termas de Río Hondo (Argentina), 7 abr (EFE).- El español Joan Mir (Honda), autor del mejor tiempo de entrenamientos de Moto3 el primer día del Gran Premio de Argentina, aseguró que estaba muy a gusto con su moto si bien "hoy pudimos probar pocas cosas en la moto porque la pista estaba muy sucia".

"Me siento muy a gusto con la Honda y estoy muy contento, porque cada vez que voy probando cosas diferentes todo me sale bien y por eso no vamos a marear con todo lo que hagamos, ya que no va a valer de nada para cuando la pista esté bien, pero hemos partido de una buena base, hemos dado vueltas mejorado nuestros registros y esa es la línea a seguir", afirmó Mir.

"Yo me limito a hacer lo mío, a estar delante en cada tanda, pero sí que estaría preocupado si me viera a medio segundo ya que cuando el año pasado estaba yo en esa situación me preocupaba", reconoció Joan Mir respecto de la ventaja que consiguió frente a sus rivales. EFE