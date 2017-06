Monchi: "El Roma no es un supermercado, es un club que peleará por el título"

Roma, 14 jun (EFE).- El director deportivo del Roma, el español Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi", aseguró hoy que su equipo no va a vender a sus mejores futbolistas, sino a trabajar para reforzarse y pelear por la Liga italiana y la Liga de Campeones.

Monchi habló del mercado de fichajes del Roma durante una rueda de prensa organizada en el centro deportivo del club en la que fue presentado Eusebio Di Francesco como nuevo entrenador, en sustitución de Luciano Spalletti.

"El Roma no es un supermercado. Es un club que va a pelear al máximo en el campeonato italiano y que representará a un país en Europa y lo va a hacer saliendo desde el segundo puesto del año pasado", afirmó el exdirectivo del Sevilla.

Monchi informó de que el único jugador por el que hay una negociación abierta es el egipcio Mohamed Salah mientras que confirmó, de momento, a todos los otros líderes del equipo.

"El Roma no tiene intención de vender jugadores, quiere construir la mejor plantilla posible para que Di Francesco gane. Es verdad que hay un interés real de un club inglés por Salah, hay una oferta, pero también es verdad que el precio lo ponemos nosotros", dijo.

"No existe ningún equipo del mundo que no venda. El problema no es vender, el problema es no comprar bien. No hay ninguna negociación abierta por otro jugador que no sea Salah, a día de hoy", agregó.

Cuando habló de "un club inglés", el español se refirió al Liverpool, que según algunos medios presentó recientemente una oferta que superaba los 30 millones de euros para Salah.

Por lo que atañe a los fichajes que realizará el Roma, Monchi explicó que tiene claro el perfil de jugadores que necesita Di Francesco.

"Ya conozco perfectamente el perfil de jugador que Di Francesco quiere y sabemos que posiciones necesitamos reforzar. Estamos compartiendo nombres y situaciones, algunas más avanzadas y otras menos", dijo.

El español aseguró que llevaba ya tiempo siguiendo al nuevo técnico del Roma y que quedó impresionado cuando le vio al mando del Sassuolo.

"Mi obligación es conocer el fútbol europeo y mundial y el Sassuolo ha sido una alarma saltada en todas las direcciones deportivas del mundo", explicó.

Y puntualizó: "No le escogí porque tenga un juego parecido al de España, sino porque representa muchas cosas que yo creo que necesita el entrenador del Roma". EFE