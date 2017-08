Morata: "Aunque me fastidie decirlo, jugar con un falso nueve es buena idea"

Las Rozas (Madrid), 31 ago (EFE).- Álvaro Morata, delantero español del Chelsea, reconoció que "es buena idea" la que medita el seleccionador Julen Lopetegui para el partido contra Italia, jugar con falso nueve, lo que provocaría su suplencia.

"Aunque me fastidie decirlo, jugar con falso nueve es una buena idea. Los defensas italianos se mantienen cómodos con una referencia arriba. Es el único partido donde podría decirlo. Ya veremos lo que dice el míster", aseguró en Movistar +.

Morata destacó la importancia del duelo que acogerrá el Santiago Bernabéu y pidió el ánimo de la grada. "Nos jugamos un Mundial en este partido. España-Italia en el Bernabéu. Podría ser la final de un Mundial o una Eurocopa. Necesitamos a la gente. Necesitamos al Bernabéu y jugar como sabemos", manifestó.

Será el regreso a la que fue su casa hace meses antes de decidir marcharse del Real Madrid. "Me he ido al Chelsea porque necesitaba dar pasos adelante en mi carrera", apostilló.

Reconoció que sigue cada partido del conjunto madridista: "Cada vez que puedo lo veo allí. Mi mujer se está empezando a quejar porque la tengo viendo todos los partidos. Es la suerte de jugar en la Premier pronto. Siempre quiero que ganen".

Morata valoró el regreso de un referente como David Villa a la selección española. "Para mí es un orgullo que David esté aquí. Yo crecí viéndole a él, a Torres y a Llorente metiendo goles en la absoluta. Celebraba todos sus éxitos. Ahora es mi compañero y le pediré algo de recuerdo para guardarlo en mi casa", comentó.

Sobre la situación de Diego Costa, Morata confesó que tiene contacto con el jugador hispano-brasileño, al que sustituye en el Chelsea: "He hablado bastante con Diego Costa. Me ha dado bastantes consejos. Le he preguntado si está bien, que es lo que me preocupa a mí. El resto son sus cosas que tiene que resolver él y los demás tenemos que mantenernos al margen".

Valoró estar en las convocatorias de Lopetegui porque piensa que cada vez está más caro y será aún más difícil según se acerque el Mundial de Rusia: "Cuesta que se afiance un nueve en la selección porque el seleccionador ahora tiene mucho más dónde elegir. Se paga caro venir aquí".

Por último, celebró el gran momento de Marco Asensio: "Me alegro mucho por el momento de Marco. Yo sabía que iba a llegar. He hablado mucho con él. Le tengo un cariño especial. El límite de donde quiera llegar lo pondrá él". EFE