Mourinho: "Zidane, Ranieri y Santos merecen el Premio The Best" El entrenador portugués del Manchester United, Jose Mourinho, confesó que se alegrará "sea cual sea" el ganador del Premio The Best a mejor entrenador de 2016, un galardón al que son candidatos su compatriota Fernando Santos, el italiano Claudio Ranieri y el francés Zinedine Zidane.