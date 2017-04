Muere hincha colombiano en riña de barras de Alianza Petrolera y Millonarios

Un hincha del club colombiano Alianza Petrolera murió tras una riña entre barras, por una camiseta, momentos antes del partido con Millonarios por la undécima jornada de la liga colombiana de fútbol, informaron fuentes oficiales.



El alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverry Serrano, confirmó la muerte de Carlos Viviescas, líder de una barra brava de Alianza Petrolera, quien fue apuñalado a las afueras del estadio Daniel Villa Zapata de esa ciudad.



Echeverry envió un saludo de condolencia y solidaridad a la familia de la víctima y convocó a la cordura, tolerancia y sensatez.



"Pido al Todopoderoso fortaleza para soportar unidos en el amor y la fraternidad tan difícil situación", afirmó la Alcaldía en un comunicado.



El mandatario local hizo además un llamado a los aficionados del fútbol "a la paz y a la no violencia, para que hechos como éste no enluten a más familias en Barrancabermeja y para que no se tomen los colores de las camisetas como uniformes de batalla", agregó la información.