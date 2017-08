Muguruza: "He estado valiente y le he dado la vuelta al partido"

Nueva York, 30 ago (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza se declaró "contenta" hoy tras superar por primera vez la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, donde le dio la vuelta a un partido "igualado" contra la china Ying-Ying Duan.

"Estoy muy contenta porque era una ronda en la que, por alguna razón, no avanzaba. Hoy no ha sido un partido fácil, tampoco; ha sido apretado el primer set, sobre todo, y he estado valiente y le he dado la vuelta", declaró a los periodistas tras su victoria.

A Muguruza, tercera favorita, le bastaron una hora y cinco minutos para imponerse a su rival por 6-4 y 6-0, pero reconoció que al principio le costó "entrar" en el encuentro porque Duan jugaba "muy fuerte, muy rápido y con éxito en sus golpes".

La tenista, nacida en Caracas, dijo haber ganado confianza cuando su rival "se definió" y las separaron 3 puntos de diferencia. "Me sentí mejor, pero al principio estaba igualado, era una lucha. Quizá no he jugado mi mejor tenis, pero me ha llevado a la victoria y estoy contenta", reconoció.

A pesar de haber entrenado antes con la tenista china, admitió que se vio sorprendida por su "derecha y la forma en que la pega". "Me ha hecho varios 'winners' muy cortos con un ángulo que me he quedado sorprendida porque es una bola muy difícil", explicó.

Muguruza jugó uno de los últimos partidos de la jornada, una espera que vivió con "mucha paciencia" ya que su pista no se anunció hasta unas horas antes de la disputa.

"Ya sabía que iba a ser un día un poco loco: estaba en segunda ronda y había muchos partidos por jugar de la primera. Yo iba a jugar en esa pista u otra, pero último partido", repasó.

Respecto a sus posibilidades en este Grand Slam, aseguró que lo que más le importa es "ganar partidos" en lugar de fijarse en el ránking, y que prefiere estar "realmente centrada" en ella misma y crear su propia "burbuja".

Asimismo, expresó su ambición de "ir más lejos" de la tercera ronda en la que se enfrentará a la eslovaca Magdalena Rybarikova, un ejemplo del buen tenis femenino que hay este año en el torneo, a su juicio.

"Este año está muy igualado y hay muchas chicas jugando muy bien, no me sorprenden los resultados", comentó.

Preguntada por su comparecencia en el último Roland Garros, donde rompió a llorar tras su derrota en octavos de final, Muguruza defendió tajante que fue un "día doloroso" pero "no cambió nada" y criticó que su gesto siga llamando la atención.

"Los sentimientos de estar triste salieron delante de las personas, pero no cambió nada, no fue una cosa que mi cuerpo y mi mente se abriesen. Fue un día doloroso, y me dio energía, pero nada especial", puntualizó. EFE