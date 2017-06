Murray cree que su buen Roland Garros puede estimularle para Wimbledon

París, 9 jun (EFE).- El británico Andy Murray, número 1 del mundo, lamentó hoy su derrota en semifinales de Roland Garros, pero consideró satisfactorio su torneo y un estímulo para afrontar Wimbledon, donde defenderá título.

"Tengo la sensación de que un torneo como este puede estimularme para lograr una buena temporada sobre hierba", dijo el tenista escocés tras caer frente al suizo Stan Wawrinka por 6-7(8), 6-3, 5-7, 7-6(3) y 6-1.

"Estoy orgulloso de mi torneo. Me he quedado a un juego de desempate de una final cuando he empezado a pelear de verdad", aseguró.

Murray afirmó que su duelo contra Wawrinka fue "de mucha intensidad" y aseguró que le faltaba jugar partidos de ese nivel en las últimas semanas, lo que puede explicar la derrota. EFE