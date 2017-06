Murray, tras su eliminación en Queen's: "Es un golpe duro antes de Wimbledon"

Londres, 20 jun (EFE).- El tenista británico Andy Murray, derrotado este martes en primera ronda en Queen's, reconoció que la eliminación es "un golpe duro antes de Wimbledon", torneo que arranca en menos de dos semanas.

El número uno del mundo y quíntuple ganador en el Queen's Club de Londres fue apeado a las primeras de cambio por el australiano Jordan Thompson, 90 en la clasificación de la ATP, tras caer por un sorprendente 7-6(2) y 6-2, en una hora y 43 minutos.

"Jugó mejor que yo. Es fácil, eso fue lo que ocurrió. El primer set fue muy ajustado, pero cometí algunos errores durante el desempate y, como es normal, ayudaron bastante. No creé demasiadas ocasiones y no devolví especialmente bien, y el sirvió muy bien, estuvo acertado", valoró Murray en la rueda de prensa posterior al duelo.

El tenista de Dunblane negó que la poca práctica en hierba este curso fuera la razón de su inesperada derrota ante un jugador que fue repescado esta misma mañana de la ronda previa tras la lesión de Aljaz Bedene.

"He tenido tiempo de sobra para aclimatarme a esta superficie; llevo entrenando los últimos siete u ocho días en hierba. Todos los tenistas que llegan de la previa han jugado más sobre la superficie, pero eso nunca ha resultado determinante al final", dijo.

Murray había participado los últimos años en Queen's, torneo considerado como antesala de Wimbledon (3-16 de julio), para preparar de la mejor forma el Grand Slam británico, donde defiende título. Sin embargo, el escocés considera que la derrota de hoy ante Thompson es "un golpe duro" de cara a esa preparación.

"Después de Roland Garros dije que todavía estaba lejos de mi mejor nivel, y por eso volví a las canchas rápido. Sentí que mi preparación era mejor aquí que en París y esperaba haber jugado algo mejor", comentó.

"Es un golpe duro antes de Wimbledon. Este torneo siempre me ha servido de preparación en el pasado y, normalmente, cuando me iba bien aquí también me iba bien en Wimbledon", subrayó.

"Esto no es ideal, pero otros jugadores han llegado a Wimbledon sin muchos partidos sobre hierba. Novak (Djokovic), por ejemplo, él ha disputado Wimbledon sin torneos de preparación. Es cierto que hubiera ayudado, pero haber quedado eliminado hoy aquí no significa que me vaya a ir mal en Wimbledon", concluyó el ídolo local. EFE