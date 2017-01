Nacho: "Las cosas me están saliendo muy bien"

Madrid, 21 ene (EFE).- Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, habló acerca de la situación personal que atraviesa tras el duelo que midió a su equipo contra el Málaga en el estadio Santiago Bernabéu.

"Tengo esa continuidad que no tenía antes. La verdad es que las cosas me están saliendo muy bien. Ahora lo que hay que hacer es seguir peleando en cada entrenamiento y en cada partido", dijo ante los medios.

Preguntado por su renovación, respondió: "Creo que va a ser fácil. Todo el mundo sabe lo que quiero. El primer objetivo es jugar muchísimo en el Real Madrid, todo será más fácil. Ya sabéis tanto lo que piensa el club como lo que pienso yo".

Nacho se refirió a Sergio Ramos, autor de los dos tantos en el triunfo por 2-1: "Es increíble la capacidad que tiene para hacer gol. Ojalá todos los defensas tuviéramos tanto gol. Estoy muy contento por él. Él todo lo que sea ayudar y dar puntos, mejor todavía".

El equipo afronta ahora el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Celta de Vigo. El zaguero hizo mención a una posible remontada tras caer por 1-2 en el choque de ida.

"La gente puede dudar. Los que no tenemos que dudar somos los jugadores y el cuerpo técnico y te aseguro que dudas no tenemos ninguna. Sabemos que es muy complicado porque el Celta es un equipo muy bueno, ya lo demostró en el Bernabéu. Pero desde la tranquilidad queremos ir a hacer un gran partido. La confianza que tenemos en nosotros seguramente no la tenga nadie", indicó.

Asimismo trató los pitos que ha recibido el brasileño Danilo, hoy ausente por unas molestias según ha explicado el técnico Zinedine Zidane: "Hay gente que tiene mal visto a Danilo y no entiendo por qué. Es un jugador muy bueno, lo demuestra cada vez que entrena con nosotros".

"Es verdad que a lo mejor no le están saliendo las cosas como él querría pero te puedo asegurar que yo como compañero suyo creo que tiene un potencial muy grande. Lo único que queremos es que juegue al cien por cien y se recupere de esas molestias", añadió.

Por último habló acerca de si el equipo nota el cansancio: "Lógicamente. Al final somos personas. Con tantos partidos en este mes de enero no es nada fácil pero yo creo que el equipo está dando la cara. Ahora tenemos un partido muy importante, sabiendo el resultado de la ida. Ahora a pelear y a seguir ahí". EFE

1011208