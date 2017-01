Nadal dice que jugando así, "en tierra puede ser especial"

Melbourne, 29 ene (EFE).- En tierra batida "puede ser especial", dijo Rafael Nadal, tras analizarse después de caer contra el suizo Roger Federer en la pista dura del Abierto de Australia.

"Puede suceder aquí en esta superficie, pero especialmente sobre tierra", dijo Nadal cuando le preguntaron si lo exhibido en Melbourne, y su acceso a la final puede ser su plataforma de lanzamiento para el resto de la temporada.

Nadal, ganador nueve veces de Roland Garros, se expresó así, pensando en positivo en la temporada de tierra. "Si soy capaz de jugar como ahora, y de ganar partidos como el que gané el otro día (contra Dimitrov) y recuperarme bien como me he recuperado", puntualizó. "Pero en tierra me recupero mejor que aquí".

"Allí mis rivales no consiguen tantos puntos gratis, y yo juego sólido desde la línea de fondo. Si hago que esto suceda, creo que puedo seguir teniendo éxito en pistas duras, pero en tierra puede ser especial", reiteró Nadal. EFE.