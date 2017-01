Nadal no cree que sea injusto que Federer descanse un día más

Melbourne, 27 ene (EFE).- Rafael Nadal no cree que sea injusto que Roger Federer, su rival en la final del Abierto de Australia el domingo, disponga de dos días de descanso, y pueda llegar más recuperado a la final del domingo.

"No hay problema. Para mi es justo. Es verdad que si juegas un partido como el de hoy, probablemente estés en desventaja, pero es una especial situación. No me puedo quejar de esto, creo que está bien", dijo Federer cuando le preguntaron por la situación de ambos, ya que el suizo ganó el jueves, y él esta madrugada.

"Para mi es mucho más injusto cuando juegas en el US Open dos días seguidos, porque entonces sí estás en una gran desventaja", apuntó. "Si juegas un partido como el que he jugado hoy, probablemente mañana estés muerto. No hay oportunidad. Allí hay más desventaja que aquí. Por lo tanto no puedo decir que sea injusto", razonó.

"Este tipo de partidos destruyen el cuerpo, pero así es el tenis. Son especiales, muy especiales, mucho más que jugar al mejor de tres. Así que deben ser así, esa es mi opinión", mantuvo Nadal.

El español dijo que el hecho de que tanto Federer como él lleguen a la final, al igual que las hermanas Williams en la femenina, los cuatro pasando de la treintena, era una "situación única".

"Así que, disfrutadla porque es probable que no suceda nunca más. Es lo que puedo decir. Muy bien por las dos hermanas, va a ser un gran momento también", dijo sobre la final femenina de este sábado. EFE.