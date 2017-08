Nadal: "Me ha costado hacerle daño" a Lajovic

Nueva York, 29 ago (EFE).- El español Rafael Nadal pasó hoy a segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos con una victoria frente al serbio Dusan Lajovic, pero el número uno del mundo admitió haber encontrado dificultades para "hacerle daño" a su rival.

"He empezado con nervios, me ha hecho el 'tie break' y el set se ha complicado, parecía un rifle aquello. A partir de ahí lo he estado jugando bien, pero me ha costado un poquito hacerle daño", valoró Nadal sobre el inicio del partido en rueda de prensa.

En su primer partido de la competición, que se llevó por 7-6 (8), 6-2 y 6-2, Nadal aseguró haber sentido un "residuo negativo" de los torneos anteriores, a pesar de haber tenido una semana de entrenamientos "muy buena".

"Mentalmente bien; he sacado momentos bien; golpe ganador, no lo he hecho mal", repasó el tenista mallorquín sobre su juego.

No obstante, reiteró que le faltó "un poquito más de intensidad de bola en las intermedias" y lamentó de nuevo no "crear más daño al rival cuando el punto estaba en juego".

"Me ha costado que la bola sin riesgo dañara al rival, una de las cosas mejores que tengo. La bola intermedia, (Lajovic) la contrarrestaba más o menos con facilidad, y ha sido lo peor del encuentro", dijo.

Nadal, que busca su tercer título de campeón en el Abierto de Estados Unidos, apuntó que ganar el primer set contra el serbio le cambió la "sensación" y le permitió ir al marcador en el segundo con un "doble break".

"Se ha encarrilado mucho el partido rápidamente después. Ganar un set así normalmente te da vida, y se ha aprovechado el comienzo del segundo, nada más", convino.

El tenista señaló también algún obstáculo de carácter técnico: la lluvia que caía en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de Flushing Meadows obligó a desplegar el techo retráctil en la pista central Arthur Ashe, lo que generó cierto nivel de ruido.

"En deportes donde es muy importante el sonido de la pelota, porque es donde uno tiene la sensación, el silencio es importante. Sentir la pelota es importante", explicó Nadal, quien declaró haberse sentido "incómodo".

Comparó la situación a una jugada de golf: "Si no oyes el sonido el impacto de la bola, es complicado sentirla bien y aquí estaba pasando eso, no oía el impacto".

A pesar de todo, Nadal afirmó sentirse feliz de estar de nuevo pateando la pista de tenis en buenas condiciones de salud, lo que le anima a ser competitivo.

"Mi felicidad no viene por ser número uno, sino por sentirme bien, competitivo, sano... y eso es lo que he estado sintiendo todo el año", desgranó el tenista, quien asimismo ve su título como un "premio a la ilusión, la actitud y las ganas" de seguir jugando.

Tuvo palabras, además, para su tío y entrenador, Toni Nadal, que no le seguirá en los torneos la próxima temporada por decisión propia y a quien, aseguró, no puede "agradecerle lo suficiente" su apoyo.

"¿Que ahora soy numero uno? Fantástico, si soy segundo, tercero... si me siento competitivo y feliz jugando al tenis, estoy igual de contento", resolvió, tras admitir anteriormente que, sin embargo, "todo es más fácil con 20" años. EFE