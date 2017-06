Nadal se plantea preparar Wimbledon en las pistas de Santa Ponsa

Manacor (España), 14 jun (EFE).- El tenista español Rafael Nadal podría preparar su participación en el torneo de Wimbledon ejercitándose en las pistas de hierba de Club Santa Ponsa (Mallorca), sede del II Mallorca Open WTA, que se disputará entre los días 19 y 25 de junio.

"Es posible", ha sido la escueta respuesta de Nadal a una pregunta sobre la posibilidad de preparar Wimbledon en la isla, tras anunciar anoche que no jugaría Queen's para descansar tras una agotadora temporada en tierra batida, que culminó el domingo al conquistar por décima vez el torneo de Roland Garros, que le ha catapultado a la segunda plaza de ránking ATP y a ser el primer jugador clasificado para las Finales ATP (Masters) de Londres.

Nadal, que ha participado junto a Ana Segurado, directora de Telefónica Open Future, en una rueda de prensa convocada para anunciar los tres finalistas del concurso de "Startups" y las soluciones tecnológicas, ha rehusado, asimismo, confirmar la hoja de ruta que seguirá en los próximos torneos.

"En los últimos días he dado muchas entrevistas y he confirmado mi calendario, no tengo nada más que agregar", ha explicado el segundo jugador del mundo tras el británico Andy Murray.

Nadal sí que aprovechó el desarrollo de la rueda de prensa celebrada en las instalaciones de su academia para dar ánimos al futbolista internacional del Athletic de Bilbao, Yeray Álvarez, tras su recaída del tumor testicular que padece.

"Yeray ya superó su enfermedad en una ocasión y lo volverá a hacer, seguro", ha dicho el tenista mallorquín.

"Él está ilusionado en seguir adelante con su carrera, estoy seguro que cumplirá su sueño y yo desde aquí le deseo lo mejor", ha añadido. EFE.

