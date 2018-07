Nairo Quintana: "Así son las cosas, hay que seguir adelante"

Nairo Quintana (Movistar) perdió más de un minuto (1:15) con el vencedor de la primera etapa del 105 Tour, su compatriota Fernando Gaviria, por culpa de un pinchazo en el tramo final de la etapa.



"Así son las cosas, hay que seguir adelante. El único consuelo que queda es que Chris Froome (Sky) también ha perdido tiempo", manifestó.



"Hay que intentar estar delante y tratar de recuperar lo que he perdido hoy", concluyó nada más finalizar la etapa en Fontenay Le Comte.



El ciclista de Boyacá explicó que la avería lo obligó a detenerse y que no podía continuar.



"He pillado un bordillo poco antes de cruzar la pancarta de los últimos tres kilómetros, pero tenía las dos ruedas rotas y era imposible seguir corriendo de ese modo, tenía que parar", dijo.

