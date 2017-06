Nardi no será entrenador de Estudiantes por 'tuits' que enojaron a hinchas

Buenos Aires, 14 jun (EFE).- Lucas Nardi, entrenador de la reserva de Estudiantes de La Plata, no dirigirá al primer equipo por el enojo causado entre la hinchada por una serie de 'tuits' de su autoría, del año 2014, en los que critica a Carlos Salvador Bilardo, ídolo del club.

Según anunció hoy Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, Nardi no va a dirigir los últimos tres partidos del equipo en la Liga tras la salida de Nelson Vivas para "no exponerlo" ante la afición por los mensajes que escribió en la red social Twitter hace tres años, pero que se conocieron en las últimas horas.

'La Brujita' sostuvo, al borde de las lágrimas en una rueda de prensa, que "por todo lo que se ha generado y por cómo es la gente, el consejo nuestro -y sobre todo mío- hacia Lucas fue que no tenía que vivir una situación como la que se estaba generando y se podía generar el fin de semana".

"No se la merece ni él ni la familia. Estamos en una sociedad enferma y no me acostumbro a este tipo de cosas", añadió Verón.

Varios hinchas se reunieron el martes por la noche en la sede del club para pedir que Nardi no fuera el entrenador interino del primer equipo, por presuntamente haber criticado a Bilardo, que ganó una Liga (1967), tres Copas Libertadores (1968, 1969 y 1970) y dos Copas Intercontinentales (1968 y 1969) como jugador del 'Pincha', y una Liga como técnico (1982).

"Tengo bronca por esto y lamentablemente tenemos que tomar esta decisión. Es una lástima porque perdemos a un chico que nació en el club, como todos nosotros", agregó Verón.

"Odio a Bilardo" y "No hay que perder más tiempo con la mentira de Bilardo" son algunos de los mensajes publicados en 2014 en la cuenta de Nardi en Twitter.

Nardi aseguró este martes que tales mensajes fueron redactados por su representante.

Verón dijo estar "seguro" de que se trató de una "operación contra Nardi".

"Me dan ganas de largar (dejar) todo. Estuve hablando bastante, es una situación que no llego a superar. Pero estamos a días de anunciar cosas importantes, como que tenemos los fondos para poder terminar el estadio y muchas cosas más. Aunque hay gente que no se merece nada", afirmó el presidente de Estudiantes.

"Yo lo banco (apoyo), pero no lo puedo exponer. Lucas es un tipo capacitado, que es del club. A mí me extraña muchísimo que esto haya llegado a estos límites. No me parece justo hacerle pasar un mal momento como el que pasó ayer, y que se tenga que repetir el sábado (ante Belgrano) por algo tan insignificante", sentenció.

Estudiantes es sexto en la Liga argentina y está en la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el equipo fue eliminado el domingo en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina por Pacífico de General Alvear, de la Cuarta División, lo que provocó la salida de Vivas el lunes. EFE