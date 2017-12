Néstor Ortigoza ficha por Rosario Central

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- El centrocampista argentino nacionalizado paraguayo Néstor Ortigoza anunció hoy su llegada a Rosario Central luego de su fugaz paso por el Olimpia paraguayo.

"¡Ortigoza se suma al mediocampo Canalla! El experimentado volante es nuevo jugador de #RosarioCentral", informa el club rosarino en su cuenta de Twitter.

"Salió todo bien, los estudios y todo. Ahora, el paso siguiente es firmar el contrato y presentarme a la pretemporada", expresó el internacional paraguayo tras sellar su vínculo con su nuevo club.

"Hace rato viene buscándome Central. Es un club muy grande con mucha presión que busca ganar un título. Esas cosas me motivan, es un desafío muy importante porque es exigente y siempre hay que estar a la altura", completó.

Quería salir un poco del país. Lo de San Lorenzo fue muy desgastante para mí, por eso preferí dar un paso al costado y decirle no al 'Colo' Cetto. Ahora me siento bien, con ganas, y sé que voy a rendir. Por eso decidí venir. En Paraguay me fue seis puntos", evaluó su reciente paso por Olimpia.

"Todo espectacular y bien con la dirigencia de San Lorenzo. Pasé cosas muy lindas y me llevo los mejores recuerdo del club y de la gente. No se pudo dar mi regreso, pero estoy feliz y contento en Central", añadió para explicar su desembarco en el club rosarino y la negativa a su vuelta en San Lorenzo. EFE