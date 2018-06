Neymar: No tengo ningún miedo de soñar en grande, rumbo al hexa

El delantero brasileño Neymar afirmó en un mensaje dirigido a la afición de la Canarinha a pocas horas de su debut en el Mundial ante Suiza que "no tiene miedo de soñar en grande" y que pueden estar seguro de que intentarán ganar el hexacampeonato en Rusia.



"No sé cuál será el final, pero tengan la certeza de que vamos en busca de la felicidad de un país. El sueño es nuestro y yo no tengo ningún miedo de soñar en grande. Vamos Brasil, rumbo al hexa", aseveró la estrella de la selección brasileña en redes sociales.



"Encontré muchas dificultades y me siento bendecido por llegar hasta aquí. Estoy completamente feliz por estar no solo al lado de grandes profesionales, sino también de grandes personas", dijo el atacante, que en los cuartos del Mundial de Brasil 2014 se tuvo que marchar lesionado por una fractura en una vértebra.



También comentó que es "una honra defender" el país e "ir en busca de un gran sueño", después de 16 años sin levantar una Copa del Mundo. Desde primera hora de este domingo, los aficionados ya se preparan en las calles de las principales ciudades del país para asistir en directo el estreno del combinado nacional dirigido por el técnico Tite.