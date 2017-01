Nibali:"Trataré de ganar una etapa, y si se puede, la carrera"

San Juan (Argentina), 21 ene (EFE).- Vincenzo Nibali (Bahrain), uno de los seis corredores de la historia con las tres grandes en su palmarés, probará sus primeras sensaciones de la temporada en la Vuelta a San Juan que comienza el próximo lunes, en la que tratará de "ganar una etapa o incluso la carrera".

"Es la primera carrera del año y no sé cual es mi condición, pero creo que es buena, ya que los entrenamientos han sido de calidad. Aquí hace mucho calor, pero trataré de ganar una etapa o incluso la carrera", señaló Nibali.

El ciclista siciliano será la gran atracción de la 35ª Vuelta a San Juan, una "carrera ideal para tomar el contacto con la competición y probarse", según indica el entrenador del "Tiburón", Paolo Slongo.

Un punto de partida en un país talismán para Nibali, pues en 2010, 2014 y 2016 participó en el Tour de San Luis y ganó Vuelta, Tour y Giro. Su gran objetivo del año también pasa por Italia.

"Mi gran objetivo del año será el Giro del Centenario, es duro y me gustaría volver a ganarlo, sobre todo en una edición tan especial", señaló.

Vincenzo Nibali estrenará en competición el nuevo maillot del Baharin-Merida, equipo de reciente nacimiento, en el que llevará los galones.

" Es una carrera ideal para tomar poco a poco el contacto con la competición porque no es demasiado dura y tiene algunas etapas en las que puedes probarte. Creo que la etapa de montaña y la contrarreloj serán claves. "Además, siempre me apunto voluntario a correr en Argentina porque he descubierto que también allí tengo muchos seguidores", explicó el "Tiburón de Messina". EFE