Nieve: "No hay que reprochar nada por no esperar a Froome tras la caída"

Antequera (Málaga, España), 31 ago (EFE).- El español Mikel Nieve (Sky) dijo al final de la duodécima etapa de la Vuelta que no hay "nada que reprochar" a los corredores que no esperaron a Chris Froome cuando sufrió dos caídas en el descenso del Torcal, ya que "iba la carrera lanzada y a veces se espera y otras no".

"La carrera iba lanzada y en estos casos a veces se espera y a veces no. No tenían por qué parar, por lo tanto nada que reprochar", destacó.

Sobre el ataque de Alberto Contador en el último puerto, Nieve comentó que fue algo que se podía esperar.

"Contador es siempre un rival peligroso aunque esté lejos en la general. De él siempre se espera que pueda atacar, pero todo estaba bajo control cuando abrió hueco, estábamos a 15 segundos e íbamos relevando", relató.

Al final hubo alivio en el equipo Sky, pues el líder no sufrió lesión alguna y tampoco pérdida sustancial de tiempo, apenas 20 segundos respecto a sus perseguidores en la general, el italiano Vincenzo Nibali y el colombiano Esteban Chaves.

"Perdimos bastante tiempo con las caídas, pero por suerte no se hizo nada y no hemos perdido tanto. Los teníamos a la vista y no hay que lamentar nada importante", concluyó. EFE