No pude jugar el Sudamericano pero al Mundial sí iría: Sinisterra sobre Colombia Sub20

El jugador del Feyenoord de la Eredivisie de Holanda, habló de la Sub20 y expresó que siempre estuvo apoyando a sus compañeros, “gracias a Dios se cumplió el objetivo que era clasificar al mundial; yo quiero estar ahí aportando mi granito de arena”.

En el último campeonato se le negó el permiso, “El equipo no me dejó ir por falta de equipo y el cuerpo técnico me lo manifestó”, además dijo que “se llegó al acuerdo de que si la selección clasificaba al mundial, yo iba a ir”.

Luis contó que el idioma al comienzo le costó un poco, aunque sus compañeros lo ayudaban, “estoy en el proceso de aprender el inglés y voy muy bien”.