One for Arthur da la sorpresa en Aintree y conquista el Grand National

Londres, 8 abr (EFE).- One for Arthur, montado por el joven jockey irlandés Derek Fox, dio la sorpresa este sábado en el hipódromo de Aintree y se proclamó campeón del Grand National, la carrera hípica más importante del mundo.

El caballo, entrenado en Escocia por la célebre Lucinda Russell y montado por Fox, de 24 años, quien el pasado mes de marzo se rompió la muñeca y se dislocó la clavícula -recibió el visto bueno para correr hace sólo cinco días-, ha conseguido la segunda victoria escocesa en los 170 años del National, desde que lo hiciera el equino Rubstic en 1979.

One for Arthur, que no partía entre los favoritos para las casas de apuestas británicas (16/1), superó en la línea de llegada a Cause Of Causes (16/1), Saint Are (25/1), Blaklion (14/1) y Gas Line Boy (50/1).

En un día soleado y de carácter festivo en el emblemático hipódromo de Aintree, en Liverpool, con conciertos y espectáculos previos a la carrera, la edición número 170 del Grand National comenzó a las 17:22 GMT, después de una salida en falso, con los caballos Vieux Lion Rouge, Definitly Red y Blaklion como principales candidatos al triunfo final.

Uno de los equinos que partía con más opciones, el francés Vicente, se cayó en la primera valla, mientras que The Young Master y The Last Samuri -éste último segundo el pasado año-, no superaron el sexto salto. Otro de los favoritos, Definitly Red, también se cayó a las primeras de cambio.

La cabeza era cosa de Rogue Angel, que en la valla 15 lideraba la prueba con comodidad, hasta que en el salto número 20 Roi des Francs aprovechó un error para arrebatarle el liderato.

No apareció entre los de arriba One for Arthur hasta las últimas vallas, cuando a Roi de Francs se le cruzó un caballo sin jockey, perdió el liderato y acusó el esfuerzo para remontar en la recta final.

Los 70.000 espectadores presentes en Aintree disfrutaron de un ajustado final, que no se decidió hasta los últimos metros, con One for Arthur entrando en primera posición, seguido por Cause Of Causes y Saint Are. Blaklion, que lideró la carrera durante varios saltos, se vio relegado hasta la cuarta plaza.

Gas Line Boy (50/1) fue quinto, mientras que el máximo favorito, Vieux Lion Rouge (12/1), se tuvo que conformar con la sexta posición.

"Esto es lo mejor que he vivido nunca", dijo un emocionado Derek Fox tras cruzar la línea de meta. "Me lesioné el 9 de marzo, hace cuatro semanas, en una mala caída, y mira donde estoy ahora", aseguró.

One for Arthur "es un caballo muy valiente, increíble, lo hizo muy bien durante toda la prueba. Todavía no me creo que hayamos ganado el Grand National; era una carrera que queríamos ganar y lo hemos hecho contra los mejores", indicó Fox.

Por su parte, Lucinda Russell, entrenadora del equino, afirmó, visiblemente emocionada, que este es "un día maravilloso" y que siempre creyó que podrían ganar el Grand National con One for Arthur.

"Estoy encantada, ha sido un día fantástico. Pero esto no es sólo cosa mía, tenemos un equipo maravilloso detrás y esto es para ellos. El caballo ha estado increíble. Tanto los dueños como yo siempre pensamos que, si no tenía accidentes ni lesiones, podría ganar el National. Y ahora lo ha hecho", subrayó Russell. EFE