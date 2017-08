Orenga pasa revista a Egipto: Mucho potencial pero poca profesionalización

Fernando Moldenhauer Ruiz

El Cairo, 31 ago (EFE).- Tras un año dirigiendo a las selecciones egipcias de baloncesto senior y sub 19, el español Juan Antonio Orenga se despide de Egipto, un país "con un tremendo potencial", pero en el que, "por la forma de trabajar que tienen", le ha sido difícil entrenar, asegura en una entrevista a Efe.

"Durante el año que he estado aquí he podido incidir y cambiar muchas cosas para bien", afirma el que fuera jugador internacional y seleccionador español, que anunció la semana pasada que se marchaba del país tras decidir "de forma bilateral" no renovar su contrato con la Federación Egipcia de Baloncesto.

Contratado para "devolver a la selección egipcia su pasada gloria en el baloncesto", Orenga ha tenido que lidiar en Egipto con una dinámica de trabajo muy diferente a la que estaba acostumbrado en España.

"El principio fue difícil, tuve que adaptarme al ritmo de hacer las cosas aquí y elevar el nivel de exigencia", dice Orenga, que quedó sorprendido cuando tras pedir "cosas básicas" para un entrenamiento profesional, como un médico o un reloj para medir la posesión, le contestaron que aquí "esas cosas" no se utilizan.

A nivel de preparación física y nutrición, el país está a "años luz", mientras que el nivel de la liga es muy bajo, por lo que los jugadores solo entrenan a un alto nivel en las concentraciones, apunta.

Además, apostilla, la mayoría de los jugadores no se dedicaban exclusivamente al baloncesto y tenían que compaginarlo con sus trabajos o estudios.

A pesar de todos estos obstáculos, Orenga consiguió a principios de año una de las metas que se había marcado al llegar al país: conseguir el oro en el campeonato árabe de selecciones.

Ahora, dice que quiere descansar una temporada antes de ponerse a pensar en el próximo destino, "que ya toca".

Preguntado por el Eurobasket, que dio comienzo este jueves, Orenga asegura que ve a la selección española "fuerte, una vez más", gracias a un plantel de jugadores con talento y experiencia que "han conseguido éxito tras éxito" en las categorías de formación y que ahora se encuentran en la senior, como Oriola, Juancho Hernangómez o Joan Sastre.

Son jugadores "acostumbrados a competir", y que "nos dan la solidez de mirar al futuro con tranquilidad", mientras los veteranos que juegan en la NBA, especialmente Pau y Marc Gasol, afirma, son jugadores "irrepetibles y determinantes".

Tras conocerse la lista de jugadores preseleccionados para jugar el Eurobasket, algunos dudaron de la decisión del seleccionador español, Sergio Scariolo, de incorporar a Juan Carlos Navarro, pero Orenga no tiene ninguna duda sobre la importancia de este histórico jugador del equipo.

"Cuando Juan Carlos habla, todo el mundo calla, y cuando hay que darle el balón a alguien para que decida, todo el mundo se lo da a él", apunta Orenga, que cree que el liderazgo que ejerce el veterano capitán puede ser muy beneficioso para la selección, especialmente en momentos difíciles.

En cuanto a Pau Gasol, Orenga asevera que "aporta otro tipo de liderazgo": es "fundamental" en el equipo y es el que "marca las diferencias", además, a su juicio, su estado físico es perfecto, pues "está hecho un toro, de lo contrario no lo habrían fichado otros tres años en San Antonio Spurs".

Aunque reconoce que la lesión de Sergio Llul ha sido un duro golpe para el combinado nacional, Orenga piensa que no es una pérdida tan insustituible, puesto que "en esa posición tienes a Ricky, tienes a Sergio Rodríguez y a San Emeterio, con lo cual no te quedas tan cojo como si el que te falta es Pau o Marc".

Respecto a los equipos rivales, le preocupa Montenegro, selección contra la que debutará mañana España, y también está Francia, que "siempre está ahí pero le tenemos cogida la medida después del palo que nos dio en el mundial" de España, cuando él era el seleccionador.

Otros viejos y temibles adversarios son Turquía, Lituania y Eslovenia, apunta Orenga, que no obstante confía en el papel dominante de España.

"El rival a batir somos nosotros", remacha. EFE

fmr/ijm/asc