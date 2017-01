Orsanic cree que Schwartzman llegará bien a la serie ante Italia

Buenos Aires, 31 ene (EFE).- El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, dijo hoy que cree que Diego Schwartzman, número 53 de la clasificación de la ATP, se recuperará de la "fuerte contractura" que lo aqueja y llegará bien a la serie contra Italia, que se disputará del 3 al 5 de febrero en Buenos Aires.

"Diego tiene una fuerte contractura en su pierna. Estamos todavía en proceso de recuperación, esta evolucionando muy bien y tenemos confianza en que va a llegar bien al fin de semana. Todavía estamos viendo como llega, pero vamos muy bien", dijo Orsanic a periodistas.

El capitán argentino anunció que Renzo Olivo (88) es el posible reemplazo de Schwartzman, que todavía no se entrenó a la par de sus compañeros por el dolor muscular.

"Buscamos que Diego siga evolucionando y esté en condiciones para seguir en el equipo. Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para ver si Diego está en condiciones de entrar a la cancha. El tiempo límite es el jueves a la mañana, pero intentaremos decidirlo antes", señaló.

Orsanic dijo que haber salido campeones el año pasado "fue algo histórico", pero advirtió que eso "ya quedó en el pasado".

"Confiamos mucho en estos cuatro jugadores. Esperemos que ellos nos representen con dignidad durante el fin de semana que viene", agregó.

Schwartzman explicó que entre hoy y el miércoles se decidirá si continúa en el equipo.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes Carlos Berlocq (número 81 de la ATP), Guido Pella (84) y Leonardo Mayer (147).

"Es una serie especial, pero es todo positivo. Jugamos de local y somos los últimos campeones, eso nos va a dar mucha energía y mucha fuerza para rendir al máximo", dijo Berlocq.

"Uno no piensa si defiende o no los torneos. Hay que ir día a día, ir jugando tranquilo. Ojalá se pueda ganar acá, pero no se piensa en que ya la hayamos ganado", agregó Mayer.

Pella, el único integrante del equipo que ganó la final de 2016 a Croacia, dijo estar contento de poder repetir.

Argentina e Italia jugarán del viernes al domingo sobre tierra batida en el estadio de Parque Sarmiento, con capacidad para unos 7.000 espectadores, en la primera ronda del Grupo Mundial. EFE

sam/rgm/hbr