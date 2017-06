Osorio dice que hay una competencia sana para reemplazar figuras

Redacción Deportes, 20 jun (EFE).- El seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, admitió hoy que hay una competencia sana y natural dentro de su plantilla para suplir ausencias importantes, como la que pueda darse en breve con el exjugador del Barcelona Rafa Márquez, de 38 años.

"Más allá de preparle un camino a Rafa para su eventual salida, me parece que los jugadores están preparándose para que el día que no participe alguno, o no rinda", dijo Osorio.

"No somos ajenos a las necesidades de renovación y Márquez es uno de los que lo está propiciando de la mejor manera, con su contribución dentro y fuera de la cancha, lo que habla y entrena", declaró el entrenador en la conferencia previa al segundo partido de México en la Copa Confederaciones, este miércoles frente a Nueva Zelanda. EFE