Osorio ensayará ante Bélgica su "once" mundialista contra equipos de toque El seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, dijo este jueves que aún no tiene definido su "once" para el Mundial de Rusia 2018, pero avisó de que el equipo que presentará mañana para el amistoso contra Bélgica en Bruselas será similar al que utilizará contra equipos de toque en la cita mundialista.